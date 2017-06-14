Подключить API онлайн заказа такси на сайт

У меня периодически появляются заказы, связанные с созданием и продвижением сайтов. Требуется периодическая помощь, а потому ищу WEB программиста на удалённую неофициальную периодическую подработку. =========Личные качества: 1. Ответственность - если заказ будет выполнен плохо, то заказчик окажется ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо подключить к сайту вот такой онлайн заказ http://rainbow.evos.in.ua/ru-RU/16f89a34-75ab-4476-9c59-aca156d1eb52/WebOrders
Пример реализации http://taxi838.com.ua/kyiv/zakazat-taksi-onlayn/
Прикрепил документацию по API.
Наш сайт в процессе разработки, на WordPress, все необходимые доступы предоставим.
Номер порта и адрес ip тоже есть.
Только через сейф.
Сроки 1-2 дня.
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