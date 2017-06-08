Доработать проект на Symfony Framework

Веб-программированиеЗакрытнет заявок107 просмотров
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Необходим исполнитель  для доработки существующего кода на Symfony Framework и создания нового функционала. 

Примеры задач: 

-Интеграция с Amazon S3(загрузка пользовательских изображений и перенос скриптов) 

-Доработка платформы (есть проблемы с пропорциями генерируемых изображений, ошибки в страницах и тд. 

-Работа с платежной системой(отладка). 

-И тд. 

От вас требуется: 

-Продемонстрировать опыт работы: 

+примеры с ecommerce 

+примеры кода, в нашем framework и на языке php7 

+опыт работы с AWS очень желателен 

Пожалуйста присылайте примеры и желаемый оклад ниже в сообщения. 

7 лет назад
SergHSV
Сергей 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад