Доработать проект на Symfony Framework

Ищу программиста на постоянную удаленную работу для поддержки проекта, а так же его дальнейшего развития. Просьба не беспокоить тех, кто не хочет работать на постоянной основе, а так же, кто пропадает и не выполняет поставленные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим исполнитель для доработки существующего кода на Symfony Framework и создания нового функционала.
Примеры задач:
-Интеграция с Amazon S3(загрузка пользовательских изображений и перенос скриптов)
-Доработка платформы (есть проблемы с пропорциями генерируемых изображений, ошибки в страницах и тд.
-Работа с платежной системой(отладка).
-И тд.
От вас требуется:
-Продемонстрировать опыт работы:
+примеры с ecommerce
+примеры кода, в нашем framework и на языке php7
+опыт работы с AWS очень желателен
Пожалуйста присылайте примеры и желаемый оклад ниже в сообщения.
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