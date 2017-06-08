Создание бота для мониторинга сайтов компаний

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок176 просмотров
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Нужно создать бота,для мониторинга новых объявлений на 6-7 сайтах 

7 лет назад
kristina2801
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад