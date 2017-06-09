Программист на Part или Full Time

Ищу программиста на постоянную удаленную работу для поддержки проекта, а так же его дальнейшего развития. Просьба не беспокоить тех, кто не хочет работать на постоянной основе, а так же, кто пропадает и не выполняет поставленные задания в срок.

Оплата по договоренности.

Что надо уметь и знать?

- Опыт работы в RTB, знания openRTB, а так же XML интеграции баннеров, попандеров

- JS, JS tag

- опыт в highload-проектах

- python, golang

- SQL (PostgreSQL & ClickHouse)

- опыт работы с микросервисной архитектурой

- git

- базовые знания HTML, JS, CSS

- docker, compose, swarm