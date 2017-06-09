Программист на Part или Full Time

установит расширенный редактор на вики движок
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Ищу программиста на постоянную удаленную работу для поддержки проекта, а так же его дальнейшего развития. Просьба не беспокоить тех, кто не хочет работать на постоянной основе, а так же, кто пропадает и не выполняет поставленные задания в срок.
Оплата по договоренности.
Что надо уметь и знать?
- Опыт работы в RTB, знания openRTB, а так же XML интеграции баннеров, попандеров
- JS, JS tag
- опыт в highload-проектах
- python, golang
- SQL (PostgreSQL & ClickHouse)
- опыт работы с микросервисной архитектурой
- git
- базовые знания HTML, JS, CSS
- docker, compose, swarm
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