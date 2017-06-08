Нужно создать бота,для мониторинга новых объявлений на 6-7 сайтах
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Здравствуйте.
Мне необходимо создать похожую работу:
Пример работы
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