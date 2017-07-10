Восстановление сайта после взлома

Ищу программиста на постоянную удаленную работу для поддержки проекта, а так же его дальнейшего развития. Просьба не беспокоить тех, кто не хочет работать на постоянной основе, а так же, кто пропадает и не выполняет поставленные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Задание следующее:
восстановить сайт после взлома, выявить причину уязвимости и поставить защиту; проверить защиту сайта на хостинге.
Спасибо!
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