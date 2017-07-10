Восстановление сайта после взлома

Веб-программированиеЗавершен7 заявок156 просмотров
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Здравствуйте!

Задание следующее:

восстановить сайт после взлома, выявить причину уязвимости и поставить защиту; проверить защиту сайта на хостинге.

Спасибо!

7 лет назад
tatyana-burmistr
54 годаУкраина
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
andkln
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$25
1 день
К услугам фрилансера обращалась впервые. Выбор Андрея как исполнителя моего заказа был выбран по тем имеющимся положительным отзывам, которые размещены на сайте. Присоединяюсь ко всем отзывам и аплодирую мастерству и умению Андрея. Он смог максимально быстро восстановить мой сайт от взлома, постоянно был настроен на общение, реагировал на мои просьбы и проявлял инициативу в общении с техподдержкой хостинга. Через тысячи километров чувствуется позитив Андрея и желание помочь клиенту, а профессионализм виден по итогам сотрудничества. Грамотное изложение ситуации на всех этапах работы, постоянный контакт с заказчиком, "неуспокоенность" лучшим результатом - все это немногие замечательные качества Андрея. Очень рада знакомству с ним и сотрудничеству; и желаю ему еще тысячи и тысячи таких же благодарных клиентов, как я.
Очень доволен сотрудничеством с Татьяной. В процессе общения получал ответы на все вопросы, которые у меня возникали. Оплата состоялась сразу же после выполнения задачи. Татьяна хороший и понимающий заказчик, точно ставит задачу и соблюдает все обязательства. Было очень приятно иметь дело :) Буду рад сотрудничать в будущем!