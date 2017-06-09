Ищу программиста на постоянную удаленную работу для поддержки проекта, а так же его дальнейшего развития. Просьба не беспокоить тех, кто не хочет работать на постоянной основе, а так же, кто пропадает и не выполняет поставленные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У меня периодически появляются заказы, связанные с созданием и продвижением сайтов. Требуется периодическая помощь, а потому ищу WEB программиста на удалённую неофициальную периодическую подработку.
=========Личные качества:
1. Ответственность - если заказ будет выполнен плохо, то заказчик окажется недоволен, оставит плохой фидбек и больше работы не будет.
2. Увлечённость WEB программированием - любить свою работу, верить в свои силы, развивать способности.
3. Пунктуальность - не имеет смысла начинать работать вместе, если у вас в привычке неадекватно оценивать сложность задания, пропадать на несколько дней без предупреждения заранее, уходить в алкогольный запой.
4. Честность и доброта - меня интересует долгосрочное сотрудничество с адекватным человеком.
=========Профессиональные навыки:
1. Владение HTML, CSS, Javascript (Ajax, jQuery), Php, Sql
2. Хорошее знание Wordpress - в идеале знать или уметь разбираться в незнакомых популярных движках Opencart, Prestashop, Modx, Datalife и другие.
=========Пример заданий, который я могу дать:
- установить и настроить Wordpress или любой другой движок, модифицировать плагины
- сделать мобильную вёрстку на рабочем сайте
- подключить платёжные системы на основе имеющегося API (например, https://klient.liisi.ee/static/payment_link_doc/)
- изменить функционал и вид рабочего сайта - добавить блоки, поменять логику вывода статей на сайте, добавить фильтрацию)
необязательно: - сверстать .PSD макет
Я знаю HTML, CSS, PHP, Sql, Javascript на среднем уровне, поэтому примерно понимаю, насколько сложно выполнить ту или иную задачу и требую адекватной оценки стоимости вашей работы.
Заказчики у меня пока не дорогие, поэтому оплата работы будет умеренная - но в перспективе буду платить больше.
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Подтвердите, что вы подходите под условия описанные ВЫШЕ.
Расскажите о своём опыте работы и уровне владения WEB программированием.
Расскажите насколько вы загружены другой работой.
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