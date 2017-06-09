У меня периодически появляются заказы, связанные с созданием и продвижением сайтов. Требуется периодическая помощь, а потому ищу WEB программиста на удалённую неофициальную периодическую подработку.

=========Личные качества:

1. Ответственность - если заказ будет выполнен плохо, то заказчик окажется недоволен, оставит плохой фидбек и больше работы не будет.

2. Увлечённость WEB программированием - любить свою работу, верить в свои силы, развивать способности.

3. Пунктуальность - не имеет смысла начинать работать вместе, если у вас в привычке неадекватно оценивать сложность задания, пропадать на несколько дней без предупреждения заранее, уходить в алкогольный запой.

4. Честность и доброта - меня интересует долгосрочное сотрудничество с адекватным человеком.

=========Профессиональные навыки:

1. Владение HTML, CSS, Javascript (Ajax, jQuery), Php, Sql

2. Хорошее знание Wordpress - в идеале знать или уметь разбираться в незнакомых популярных движках Opencart, Prestashop, Modx, Datalife и другие.

=========Пример заданий, который я могу дать:

- установить и настроить Wordpress или любой другой движок, модифицировать плагины

- сделать мобильную вёрстку на рабочем сайте

- подключить платёжные системы на основе имеющегося API (например, https://klient.liisi.ee/static/payment_link_doc/)

- изменить функционал и вид рабочего сайта - добавить блоки, поменять логику вывода статей на сайте, добавить фильтрацию)

необязательно: - сверстать .PSD макет

Я знаю HTML, CSS, PHP, Sql, Javascript на среднем уровне, поэтому примерно понимаю, насколько сложно выполнить ту или иную задачу и требую адекватной оценки стоимости вашей работы.

Заказчики у меня пока не дорогие, поэтому оплата работы будет умеренная - но в перспективе буду платить больше.

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Подтвердите, что вы подходите под условия описанные ВЫШЕ.

Расскажите о своём опыте работы и уровне владения WEB программированием.

Расскажите насколько вы загружены другой работой.