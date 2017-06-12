Сделать рабочей форму обратной связи на сайте.

Веб-программированиеЗавершен10 заявок196 просмотров
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Два задания.

На сайте в разделе Сontact при отправке есть капча, ее надо отключить и убрать.

Сделать рабочей форму обратной связи.

7 лет назад
briolin
48 летСША
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
dmitriyButeiko
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$10
1 день
Быстро , качественно, с опережением сроков. Я доволен.
Очень приятный заказчик.Рекомендую!