Создание рейтинга (Telegram)

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка137 просмотров
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Главная страница должна отображать топ из постов каналов Telegram за последние 24 часа (обновление должно происходить каждый час)  

Также необходима возможность сортировки по критерию: 

а) название канала  

б) ник 

в) количество подписчиков 

Необходим топ постов за сутки, который бы обновлялся каждый час и показывал топ сообщений по количеству просмотров за последние 24 часа. После того, как с момента написания поста проходило 24 часа, он автоматически уходит из рейтинга. 

Базе каналов должна быть модерируема в ручном формате (Загрузка каналов осуществляется по штучно и списком (импорт из блокнота). В последствии без участия программиста.  

Необходима возможность выстраивать рейтинг каналов по количеству подписчиков и числу просмотров последнего сообщения.

7 лет назад
techworkingIG
Игорь 
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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