Создание рейтинга (Telegram)

Главная страница должна отображать топ из постов каналов Telegram за последние 24 часа (обновление должно происходить каждый час)

Также необходима возможность сортировки по критерию:

а) название канала

б) ник

в) количество подписчиков

Необходим топ постов за сутки, который бы обновлялся каждый час и показывал топ сообщений по количеству просмотров за последние 24 часа. После того, как с момента написания поста проходило 24 часа, он автоматически уходит из рейтинга.

Базе каналов должна быть модерируема в ручном формате (Загрузка каналов осуществляется по штучно и списком (импорт из блокнота). В последствии без участия программиста.

Необходима возможность выстраивать рейтинг каналов по количеству подписчиков и числу просмотров последнего сообщения.