Интеграция футбольной статистики в DLE через API

Необходимо установить и убедиться в работоспособности указанного фреймворка версии 3.3 в шейрд хостинг. Я попытался это сделать сам, однако за отсутствием опыта инсталляция прошла не успешно (стили css и изображения не отображаются). Всё, что есть там сейчас ...