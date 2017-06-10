Интеграция футбольной статистики в DLE через API

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки174 просмотра
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Источник данных sportmonks.com

Требуются: таблицы,  статистика команд, составы. Точное ТЗ составим с исполнителем. 

Данные должны выводиться на русском языке.

Работаем через БС. На проверку 3 дня

7 лет назад
VladimirSP
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад