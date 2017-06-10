Настроить отправку заказов из интернет-магазина в Iiko

Требуется:

1. Настроить отправку заказов из интернет-магазина zolotoygvozd.ru в систему Iiko

Сайт выполнен на Wordpress, с использование WooCommerce. Требуется - отправлять оформленный заказ в Iiko, там должна производиться обработка и списание продуктов. На стороне Iiko работает команда.

Инфа по API

Ссылка для инструкции по работе с портал iiko.biz http://rapid.iiko.ru/userguide/Ispolzovanie_iiko/How-to_delivery_widget.pdf

Логин-пароль для входа на портал дам исполнителю. Там все настроено.

Если есть вопросы, пишите, я задам специалистам, которые работают с Айкой, затем, сведу напрямую.