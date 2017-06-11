Нужно создать чат-приложение на веб, как живосайт, но чтобы всё было у нас на сервере! Сайт на вордпресс. Админскую часть нужно сделать отдельным кабинетом, а фронт - плагином для вп! ТЗ в приложении В заявке указываем бюджет и сроки! ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется база email адресов с параметрами.
На её основе необходимо сделать WEB сервис по рассылке писем - пользователь фильтрует базу email адресов по нужным ему параметрам, составляет письмо и запускает разовую рассылку.
Должен быть отчёт по отправленным письмам.
Гостям доступ только к базе без возможности отправки писем.
Доступ ко всем функциям после оплаты через Paysera.com
Необходимо учесть все проблемы, с которыми может столкнуться сервис при массовой рассылке писем, чтобы не попадать в спам листы и прочие похожие проблемы.
Исполнитель должен быть готов доработать в будущем сервис за дополнительную плату.
Нужна максимально бюджетная реализация.
Как вариант:
У Paysera есть готовый модуль платной регистрации на сайте для Wordpress https://developers.paysera.com/ru/payments/current - установка за 5 минут
Дизайн сайта - минимальный на bootstrap без графики.
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