Имеется база email адресов с параметрами.

На её основе необходимо сделать WEB сервис по рассылке писем - пользователь фильтрует базу email адресов по нужным ему параметрам, составляет письмо и запускает разовую рассылку.

Должен быть отчёт по отправленным письмам.

Гостям доступ только к базе без возможности отправки писем.

Доступ ко всем функциям после оплаты через Paysera.com

Необходимо учесть все проблемы, с которыми может столкнуться сервис при массовой рассылке писем, чтобы не попадать в спам листы и прочие похожие проблемы.

Исполнитель должен быть готов доработать в будущем сервис за дополнительную плату.

Нужна максимально бюджетная реализация.

Как вариант:

У Paysera есть готовый модуль платной регистрации на сайте для Wordpress https://developers.paysera.com/ru/payments/current - установка за 5 минут

Дизайн сайта - минимальный на bootstrap без графики.