Спарсить товары с донора

Нужно создать чат-приложение на веб, как живосайт, но чтобы всё было у нас на сервере! Сайт на вордпресс. Админскую часть нужно сделать отдельным кабинетом, а фронт - плагином для вп! ТЗ в приложении В заявке указываем бюджет и сроки! ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Донор http://www.quarta-hunt.ru заливаем в магазин на битриксе https://photomagazin.ru Неоходимо написать парсер. Спарсить надо около 2600 товаров. Прошу отозваться и указать свою цену тех кто уже парсил в битрикс. Приступить к выполнению задачи необходимо в кратчайшие сроки. Оплата по факту (яндекс.моней, киви, сбербанк)
Каталог товаров уже залит в битрикс. Осталось скопировать картинки описание, техн характеристики и комплектацию. (формы в битриксе уже созданы)
Оплата по факту (яндекс.моней, киви, сбербанк)
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