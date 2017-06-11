Спарсить товары с донора

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки145 просмотров
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Донор http://www.quarta-hunt.ru  заливаем в магазин на битриксе https://photomagazin.ru  Неоходимо написать парсер. Спарсить надо около 2600 товаров.  Прошу отозваться и указать свою цену тех кто уже парсил в битрикс. Приступить к выполнению задачи необходимо в кратчайшие сроки. Оплата по факту (яндекс.моней, киви, сбербанк)

Каталог товаров уже залит в битрикс. Осталось скопировать картинки описание, техн характеристики и комплектацию. (формы в битриксе уже созданы)

Оплата по факту (яндекс.моней, киви, сбербанк)

7 лет назад
yaport
Артём 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад