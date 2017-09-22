Необходимо создать чат-приложение на веб

Веб-программированиеЗавершен11 заявок352 просмотра
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Нужно создать  чат-приложение на веб, как живосайт, но чтобы всё было у нас на сервере!

Сайт на вордпресс. Админскую часть нужно сделать отдельным кабинетом, а фронт - плагином для вп!

ТЗ в приложении

В заявке указываем бюджет и сроки! Без сроков и бюджета заявки удаляются!

6 лет назад
developingfactor
Николай 
32 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
IcedElect
27 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$133
5 дней
Алексей, как всегда справился на высшем уровне и довёл работу до желаемого результата! Сроки соблюдал по максимуму, но из-за длительного тестирования клиентом и долгого составления правок, общие сроки проекта затянулись. Алексей терпеливо вносил все правки и был максимально замотивирован на результат! Я, как всегда, очень доволен сотрудничеством с Алексеем и буду продолжать с ним вести работу, потому что на него можно положится!
Николай, как всегда на связи и работа с ним не утомляет, говорит, что работа должна быть не в напряг. Чувствуешь, что над проектом работаешь не один. Обращайтесь еще обязательно. Рекомендую Николая как: порядочного, честного, пунктуального заказчика:)