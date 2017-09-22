Необходимо создать чат-приложение на веб

Нужно создать чат-приложение на веб, как живосайт, но чтобы всё было у нас на сервере!

Сайт на вордпресс. Админскую часть нужно сделать отдельным кабинетом, а фронт - плагином для вп!

ТЗ в приложении

В заявке указываем бюджет и сроки! Без сроков и бюджета заявки удаляются!