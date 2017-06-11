Нужно сделать API для проекта

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок176 просмотров
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Добрый вечер,есть проект ,есть приложение андройд.Нужно по этому приложению написать API к сайту и сделать чтоб они работали.

Жду Ваши цены и сроки

7 лет назад
himrc
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад