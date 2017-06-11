Нужно сделать API для проекта

Нужно создать чат-приложение на веб, как живосайт, но чтобы всё было у нас на сервере! Сайт на вордпресс. Админскую часть нужно сделать отдельным кабинетом, а фронт - плагином для вп! ТЗ в приложении В заявке указываем бюджет и сроки! ...