Модуль для модх добавление картинок с инстаграмма с фильтрацией

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка129 просмотров
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есть парсер картинок истаграмма. нужно чтобы картинки добавлялись в определенные tv у объектов из инстграмма.

7 лет назад
beloeseo
Евгений 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва