Доработка и тестирование сайта Ideasakh.ru

Веб-программированиеЗавершен4 заявки206 просмотров
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Требуется доработать сайт на wordpress

7 лет назад
Jorel
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Doodle
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$60
5 дней
Хорошо делает и просто молодечег!
Хороший заказчик, никаких проблем возникло!