Приложение планирования работ организации (Laravel + Google Calendar)

$500
Веб-программированиеЗавершен8 заявок194 просмотра
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Здравствуйте!

Для планирования работ в организации нужно сделать веб приложение, которое будет учитывать занятость сотрудников и оборудования. Кроме продуманной структуры работы приложения в части Laravel важно обеспечить визуальную простоту и удобство работы с календарем работ. Приветствуется опыт подобных разработок.

ТЗ есть, будут обсуждаться с подходящими кандидатами.

Структура БД будет иметь максимум 10 таблиц.

Верстку делать не надо, будем работать с бесплатными темами.

Оплата поэтапная, этапы обсуждаются с исполнителем.

Laravel
7 лет назад
msdn11
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
tonoyan-vazgen
Вазген 
33 годаАрмения
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
$500
30 дней
Не смотря на значительное превышение сроков впечатление от работы положительное, человек старательный и ответственный.
Отличный заказчик . Детально проработанные задачи, своевременная оплата, было приятно работать. Всем рекомендуем!