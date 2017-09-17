Приложение планирования работ организации (Laravel + Google Calendar)

Здравствуйте!

Для планирования работ в организации нужно сделать веб приложение, которое будет учитывать занятость сотрудников и оборудования. Кроме продуманной структуры работы приложения в части Laravel важно обеспечить визуальную простоту и удобство работы с календарем работ. Приветствуется опыт подобных разработок.

ТЗ есть, будут обсуждаться с подходящими кандидатами.

Структура БД будет иметь максимум 10 таблиц.

Верстку делать не надо, будем работать с бесплатными темами.

Оплата поэтапная, этапы обсуждаются с исполнителем.