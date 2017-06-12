Нужно настроить формы обратной связи на сайте + пара мелочей.

Всем привет.

Нужно настроить формы обратной связи на сайте (обычный html). Форм 4 разновидности

Есть тз, сам сайт и пример того, как мне делали раньше.

Сделать нужно сейчас (работы ориентировочно 1-2 часа).

Оставляйте свои цены, примеры работ и пишите, сможете ли работать сейчас.

Файлы будут в Dropbox, имейте в виду.

ТЗ прикрепил. Смотрите сразу, чтобы не было вопросов.