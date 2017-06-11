Устранить проблемы с плагином

Всем привет. Нужно настроить формы обратной связи на сайте (обычный html). Форм 4 разновидности Есть тз, сам сайт и пример того, как мне делали раньше. Сделать нужно сейчас (работы ориентировочно 1-2 часа). Оставляйте свои цены, примеры работ и пишите, ...
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Здравствуйте! Сайт на вордпресс, не работает плагин WP-Note (выделение текста красивыми блоками) Вставляю шорткоды - текст не выделяется).
Необходимо наладить работу плагина ( работа не срочная, можно сделать завтра) Пишите цену и контакты, оплата вебмани
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