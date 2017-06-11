Устранить проблемы с плагином

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка120 просмотров
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Здравствуйте! Сайт на вордпресс, не работает плагин WP-Note (выделение текста красивыми блоками) Вставляю шорткоды - текст не выделяется).

Необходимо наладить работу плагина ( работа не срочная, можно сделать завтра) Пишите цену и контакты, оплата вебмани

7 лет назад
misha55
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
wppw
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$10
1 день