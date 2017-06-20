Парсинг forum4.ru (mybb.ru) в БД Vanilla 2 или IPB, phpbb, xenforo

$200
Веб-программированиеЗавершен1 заявка148 просмотров
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Парсинг:

Необходимо перенести содержимое одного форума с хостинга forum4.ru (mybb.ru) в базу данных форумного движка Vanilla2 (или другого движка из общеизвестных - например, phpbb, IPB, vBulletin, xenForo) для переезда на независимый хостинг.

Сформировать в БД структуру подфорумов, идентичную родительскому форуму, перенести темы с сохранением структуры, перенести в базу все сообщения полностью, вложения, пользователей с их e-mail'ами (администраторский доступ к форумным аккаунтам будет предоставлен).

PHP
7 лет назад
Laseg
46 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
expdev
34 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$200
3 дня
Быстро. Все ок. Профессионализм, скорость выполнения работы, достойное качество и адекватная цена. Рекомендую и продолжаю сотрудничество.
Все гуд! Продолжаем сотрудничество. Могу рекомендовать Алексея, как порядочного заказчика.