Парсинг forum4.ru (mybb.ru) в БД Vanilla 2 или IPB, phpbb, xenforo

Парсинг:

Необходимо перенести содержимое одного форума с хостинга forum4.ru (mybb.ru) в базу данных форумного движка Vanilla2 (или другого движка из общеизвестных - например, phpbb, IPB, vBulletin, xenForo) для переезда на независимый хостинг.

Сформировать в БД структуру подфорумов, идентичную родительскому форуму, перенести темы с сохранением структуры, перенести в базу все сообщения полностью, вложения, пользователей с их e-mail'ами (администраторский доступ к форумным аккаунтам будет предоставлен).