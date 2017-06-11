Необходима помощь в запуске и настройке сайта

Парсинг: Необходимо перенести содержимое одного форума с хостинга forum4.ru (mybb.ru) в базу данных форумного движка Vanilla2 (или другого движка из общеизвестных - например, phpbb, IPB, vBulletin, xenForo) для переезда на независимый хостинг. Сформировать в БД структуру подфорумов, ...
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Проект информационного портала/сайта города.
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