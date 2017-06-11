Доработать сайт

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки148 просмотров
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Требуется поправить сайт на WooCommerce, сделать поле e-mail необязательным для заполнения, добавить возможность выбора района с минимальной ценой доставки в тот или иной район, добавить строку адрес доставки при оформлении.

7 лет назад
Exteel
Кирилл 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад