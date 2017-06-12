Здравствуйте! На сайт на Opencart нужно добавить изображения для категорий и подкатегорий с марками и моделями машин.

Примерно как здесь: http://avtochehol-prestige.ru/?sectionx=brand&avto=hyundai

Часть марок и моделей уже добавлено и выглядит это вот так https://autocarshop.ru/interer-salona-i-bagazhnika/kovriki-v-salon/rezinovye-kovriki-s-vysokim-bortom-15171/ford-15199

Нужно добавить остальные

Изображения брать с сайтов ссылки на которые я вышлю. Если вдруг на этих сайтах нужной модели не окажется то её нужно найти в яндекс картинках.

Напишите, пожалуйста, кто может за это взяться и сколько это будет стоить