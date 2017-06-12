Вэб-программист для доработки сайта

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки160 просмотров
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Сайт на CMS Wordpress. Есть записи с привязанными к ним адресами на Яндекс карте. 

1. Нужна помощь в выводе этих записей в цикле с показом карты во всплывающем окне. 

2. Доработать поиск записей по заданным критериям. 

3. На странице записи есть конфликт Яндекс карт из-за того, что 2 таксономии используют один модуль.

Оплата поэтапно либо в конце

7 лет назад
input
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 отзывов(-2)
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