Работа с uppod api и cache

Всем привет! Надо захватывать время из uppod html player и сохранять в кешь (библиотеку кеша можно использовать любую) в режиме онлайн, далее надо отдать значение в плеер uppod.

Для пользователя это выглядит так: юзер заходит смотреть фильм/сериал, он его не досматрел и ушел со страницы, если он вернётся назад, плеер начнёт произведение с последнего места.