Работа с uppod api и cache

$15
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка147 просмотров
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Всем привет! Надо захватывать время из uppod html player и сохранять в кешь (библиотеку кеша можно использовать любую) в режиме онлайн, далее надо отдать значение в плеер uppod.

Для пользователя это выглядит так: юзер заходит смотреть фильм/сериал, он его не досматрел и ушел со страницы, если он вернётся назад, плеер начнёт произведение с последнего места.

7 лет назад
Arch1S
Сергей 
32 годаГермания
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
sasha1985hjl
Александр 
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв(-1)
7 лет назад
$20
1 день
Кинул на деньги