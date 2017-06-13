Оптимизация нагрузки на web-проект

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки188 просмотров
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Есть сайт работающий на Wordpress на VDS, производительности машине хватает. Настроено все на CentOS 7(nginx+php-fpm). На стороне сервера стоит Opcache. На уровне самого Wordpress: Supercache+СloudFlare. Стоит Sphinx, переиндексация почти не делается, т.к. контент статичен.  Есть админы, которые следят за всем этим делом. Установлен monit, который следит за службами. База mariadb 10.1.

Сам сайт “multi”, т.е. каждый раздел сайта wordpress со своей темой. Но 90% всей нагрузки приходится на один раздел сайта.

Сайт довольно старый и писался “как умелось”, поэтому плохого кода в избытке.

Админы утверждают что ноги растут как-раз оттуда, поэтому необходимо оптимизировать код. Но не просто переписывать все подряд, а найти там где “тонко”.

“Со временем накапливается кол-во потоков на PHP. Сейчас стоит костыль, который делает раз в полчаса перезагрузку PHP”.

Необходимо определить и переписать код на сайте совместно с администратором сервера. Проект объемный и посещаемый, поэтому никаких перебоев с работой самого сайта быть не должно (есть работающая копия сайта на поддомене)!

ТРЕБОВАНИЕ К СОИСКАТЕЛЮ:

— Опыт в написании php кода под высоконагруженные проекты

— Опыт в оптимизации кода, преимущественно Wordpress (установка спец. утилит, для выявления проблем)

— Примеры выполненных работ (не менее 2-3 успешно реализованных проектов)

— Наличие кошелька WebMoney/Яндекс Деньги.

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6 лет назад
klimenok
Николай 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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