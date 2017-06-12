Всем привет! Надо захватывать время из uppod html player и сохранять в кешь (библиотеку кеша можно использовать любую) в режиме онлайн, далее надо отдать значение в плеер uppod. Для пользователя это выглядит так: юзер заходит смотреть ...
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В связи с тем, что в Украине заблокировали яндекс, при входе на сайт выдает ошибку. Файл прикрепила. Нужна помощь в исправлении этой ошибки, и в дальнейшем техподдержка Magento и самого сайта.
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