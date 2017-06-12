Техподдержка Magento

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки114 просмотров
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В связи с тем, что в Украине заблокировали яндекс, при входе на сайт выдает ошибку. Файл прикрепила. Нужна помощь в исправлении этой ошибки, и в дальнейшем техподдержка  Magento и самого сайта.

Сайт https://www.modaforyou.com.ua/

Magento
7 лет назад
ler0n
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад