Требуется создание сайта-агрегатора услуг

В связи с тем, что в Украине заблокировали яндекс, при входе на сайт выдает ошибку. Файл прикрепила. Нужна помощь в исправлении этой ошибки, и в дальнейшем техподдержка Magento и самого сайта. Сайт https://www.modaforyou.com.ua/