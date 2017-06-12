Требуется создание сайта-агрегатора услуг

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок152 просмотра
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ТЗ и дизайн будут предоставлены. Прошу при обращении сообщить, с какими движками работаете. У вас должно быть не меньше 30 отзывов. 

7 лет назад
vladimir-sf
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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