Модуль Яндекс.Маркет скрипта - ShopCMS 3.1

Веб-программированиеЗавершен4 заявки236 просмотров
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Нужно доработать модуль выгрузки в Яндекс.Маркет скрипт ShopCMS 3.1

7 лет назад
Aleexx
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Astamyr
Игорь 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 часов назад
7 лет назад
$30
1 день
Отличная коммуникация, быстро и качественно выполнил работу с подробным отчётом! Разъяснил все нюансы. Обязательно обращусь ещё!
Хорошая коммуникация и отличная постановка задачи. Своевременнея оплата. Рекомендую Александра, как отличного заказчика. Александр, спасибо!