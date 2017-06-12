Простой скрипт ссылочной биржи

Код биржи ссылок должен устанавливается на любой CMS

ссылки ставятся в виде целого предложения в котором идет текст до ссылки, сама ссылка и текст после ссылки

Где?

1) в виде блока ( в той части где размещен код)

2) в контексте (после конца предложения (т.е. после точки) , которое определяется рэндомом)

Простенькая панель управления

которая включает в себя построение ссылки в виде предложения ну и список сайтов где размещен код