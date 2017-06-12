Простой скрипт ссылочной биржи

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка118 просмотров
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Код биржи ссылок должен устанавливается на любой CMS

ссылки ставятся в виде целого предложения в котором идет текст до ссылки, сама ссылка и текст после ссылки

Где?

 

1) в виде блока ( в той части где размещен код) 

2) в контексте (после конца предложения (т.е. после точки) , которое определяется рэндомом)

  Простенькая панель управления 

которая включает в себя построение ссылки в виде предложения ну и список сайтов где размещен код

7 лет назад
nwaker
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад