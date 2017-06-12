Настройка сайта

Имеется сайт [url=https://l-l-w.ru/]l-l-w.ru/[/url] Нужна помощь в нахождении ошибок в работе сайта, в частности при оформлении заказов, регистрации. Некоторые клиенты звонят и сообщают, что у них не получается оформить заказ. Я пробую – у меня все получается. Возможно ...