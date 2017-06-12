Вкратце ТЗ: - возможность разбивать опции на группы - связь опций между собой (например при выборе опции "Chevrolet" становится доступна опция с моделями шевроле, при выборе опции "BMW", соответственно появляется опция с моделями БМВ, а с шевроле ...
Разработка личного кабинета. Модуль под Joomla или отдельно
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В течении недели нужно создать модуль для Joomla 3 или же отдельно написать и связать с рабочим сайтом личный кабинет для взаимодействия с пользователями.
Функционал должен быть следующий:
1_ Клиенты регистрируются на сайте
2_ Получают адрес прецентра, для отправки посылки
3_ После заказа товара на сторонней площадки, оставляют адрес препа и оставляют в личном кабинете трекномер
4_ По трекномеру менеджеры отслеживают посылку, когда она и какой службой придёт в препцентр для обработки.
5_ Пользователь по желанию может открыть нам ограниченный доступ на Amazon для получения доступа к добавлению и распечатке лейблов для товаров
6_ Если доступ был открыть, мы через API получаем всю необходимую информацию для отправки товара на FBA
7_ Отправляем товар на FBA
8_ В личном кабинете меняем статус заявки
Так же нужно привязать на сайте модуль оплаты с помощью кредитной карты, Web Money. И что бы по итогу клиент после оплаты мог видеть баланс у себя в личном кабинете.
Оплата поэтапно либо в конце
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