Разработка личного кабинета. Модуль под Joomla или отдельно

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки355 просмотров
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В течении недели нужно создать модуль для Joomla 3 или же отдельно написать и связать с рабочим сайтом личный кабинет для взаимодействия с пользователями.  

Функционал должен быть следующий:  

1_ Клиенты регистрируются на сайте  

2_ Получают адрес прецентра, для отправки посылки  

3_ После заказа товара на сторонней площадки, оставляют адрес препа и оставляют в личном кабинете трекномер  

4_ По трекномеру менеджеры отслеживают посылку, когда она и какой службой придёт в препцентр для обработки.  

5_ Пользователь по желанию может открыть нам ограниченный доступ на Amazon для получения доступа к добавлению и распечатке лейблов для товаров  

6_ Если доступ был открыть, мы через API получаем всю необходимую информацию для отправки товара на FBA  

7_ Отправляем товар на FBA  

8_ В личном кабинете меняем статус заявки  

Так же нужно привязать на сайте модуль оплаты с помощью кредитной карты, Web Money. И что бы по итогу клиент после оплаты мог видеть баланс у себя в личном кабинете.

Оплата поэтапно либо в конце

Joomla
7 лет назад
gwyn-bleidd
Александр 
25 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва