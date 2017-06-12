Разработка личного кабинета. Модуль под Joomla или отдельно

В течении недели нужно создать модуль для Joomla 3 или же отдельно написать и связать с рабочим сайтом личный кабинет для взаимодействия с пользователями.

Функционал должен быть следующий:

1_ Клиенты регистрируются на сайте

2_ Получают адрес прецентра, для отправки посылки

3_ После заказа товара на сторонней площадки, оставляют адрес препа и оставляют в личном кабинете трекномер

4_ По трекномеру менеджеры отслеживают посылку, когда она и какой службой придёт в препцентр для обработки.

5_ Пользователь по желанию может открыть нам ограниченный доступ на Amazon для получения доступа к добавлению и распечатке лейблов для товаров

6_ Если доступ был открыть, мы через API получаем всю необходимую информацию для отправки товара на FBA

7_ Отправляем товар на FBA

8_ В личном кабинете меняем статус заявки

Так же нужно привязать на сайте модуль оплаты с помощью кредитной карты, Web Money. И что бы по итогу клиент после оплаты мог видеть баланс у себя в личном кабинете.

Оплата поэтапно либо в конце