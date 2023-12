Настройка плагина All in One SEO Pack & qTranslate-X для сайта

Всем привет!

Сайт на двух языках, русском и украинском (qTranslateX).

Скачали All in One SEO Pack & qTranslate-X, но ключевое слово и сниппеты (meta description), не получается перевести на 2 языка, когда пишешь на русском, то автоматический, украинский вариант тоже становится на русском и т.д.

Надо настроить так, чтобы автоматически сниппеты брались из текста для русского языка - по-русский, а для украинского языка - по-украинский, при этом, чтобы их можно было редактировать и в ручном режиме, по отдельности.