Настройка плагина All in One SEO Pack & qTranslate-X для сайта

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка167 просмотров
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Всем привет!

Сайт на двух языках, русском и украинском (qTranslateX). 

Скачали All in One SEO Pack & qTranslate-X, но ключевое слово и сниппеты (meta description), не получается перевести на 2 языка, когда пишешь на русском, то автоматический, украинский вариант тоже становится на русском и т.д.

Надо настроить так, чтобы автоматически сниппеты брались из текста для русского языка - по-русский, а для украинского языка - по-украинский, при этом, чтобы их можно было редактировать и в ручном режиме, по отдельности.

7 лет назад
hakob
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад