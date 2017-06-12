Вкратце ТЗ: - возможность разбивать опции на группы - связь опций между собой (например при выборе опции "Chevrolet" становится доступна опция с моделями шевроле, при выборе опции "BMW", соответственно появляется опция с моделями БМВ, а с шевроле ...
Настройка плагина All in One SEO Pack & qTranslate-X для сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет!
Сайт на двух языках, русском и украинском (qTranslateX).
Скачали All in One SEO Pack & qTranslate-X, но ключевое слово и сниппеты (meta description), не получается перевести на 2 языка, когда пишешь на русском, то автоматический, украинский вариант тоже становится на русском и т.д.
Надо настроить так, чтобы автоматически сниппеты брались из текста для русского языка - по-русский, а для украинского языка - по-украинский, при этом, чтобы их можно было редактировать и в ручном режиме, по отдельности.
- Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Имеется сайт на Битрикс Osier.ru Задача: Написать новый компонент оформления заказа к на основе стандартного. Необходимо добавить выбор способа доставки и оплаты ( переключение должно происходить без перезагрузки страницы). При этом логика следующая: а) Новый пользователь (данный пункт выбран по-умолчанию) — ...Закрыт6 лет назад
В течении недели нужно создать модуль для Joomla 3 или же отдельно написать и связать с рабочим сайтом личный кабинет для взаимодействия с пользователями. Функционал должен быть следующий: 1_ Клиенты регистрируются на сайте 2_ Получают адрес прецентра, для ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно доработать модуль выгрузки в Яндекс.Маркет скрипт ShopCMS 3.1Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Настроить сайт moskva.kamili.ru Оплата поэтапно либо в концеЗакрыт7 лет назад
Код биржи ссылок должен устанавливается на любой CMS ссылки ставятся в виде целого предложения в котором идет текст до ссылки, сама ссылка и текст после ссылки Где? 1) в виде блока ( в той части где размещен код) 2) ...Закрыт6 лет назад
Доброго времени суток! Введение - Есть сайт - bitskins.com Есть api сайта - bitskins.com/api Сайт предназначен для покупки/продажи виртуальных вещей за реальные деньги. т.е. проще говоря - торговая площадка. Структура софта - Необходимо написать программу (желательно на C#). Программа будет взаимодействовать ...Закрыт6 лет назад
Имеется сайт [url=https://l-l-w.ru/]l-l-w.ru/[/url] Нужна помощь в нахождении ошибок в работе сайта, в частности при оформлении заказов, регистрации. Некоторые клиенты звонят и сообщают, что у них не получается оформить заказ. Я пробую – у меня все получается. Возможно ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
есть страница offer.php нужно настроить редиректы: со страницы /offer.php?code=zaimo на сайт kredito24.ru (далее будут подобные дирекректы, сами пропишем) А с голой страницы /offer.php без параметров в урле - на главнуюВеб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
ТЗ и дизайн будут предоставлены. Прошу при обращении сообщить, с какими движками работаете. У вас должно быть не меньше 30 отзывов.Веб-программирование9 заявокЗакрыт6 лет назад