Сможет ли кто определить URL файл YML (xml от яндекс маркета, прайс.юа). Сайт для которого нужно это сделать напишу в личном сообщении. P.S. Данный магазин рекламируется на прайс.юа.
- HTML-верстка1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Всем привет! Сайт на двух языках, русском и украинском (qTranslateX). Скачали All in One SEO Pack & qTranslate-X, но ключевое слово и сниппеты (meta description), не получается перевести на 2 языка, когда пишешь ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Все привет. Интересует создание новостного сайта на базе WordPress. Домен имеется, хостинг тоже. Все, что нужно сделать - это установить движок, найти подходящий шаблон (предварительно согласовать его со мной) и прикрепить его к домену. ...Системы управления (CMS)17 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать дизайн для 2 внутренних страниц для интернет-магазина мебели! Спасибо.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Всем привет! Интересует верстка с интеграцией (натяжкой) на okayCMS по готовому макету для интернет-магазина moyamebel.com.ua. Сайт на okayCMS. Файл с картинкой, как должен выглядеть сайт прикреплен! Спасибо за внимание!HTML-верстка14 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Интересует дизайн для интернет-магазина мебели gc.dn.ua. Дизайн должен быть адаптивным. Нравится дизайн, как здесь: sofino.ua. Спасибо.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте! Хочу перенести свой сайт gc.dn.ua на новый домен в рамках одного хостинга! При переносе необходимо, чтобы все ссылки со старого домена были перенаправлена на соответствующие станицы нового (не на главную). Например: ссылка http://gc.dn.ua/catalog/myagkaya-mebel должна ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо нарисовать и отверстать новый дизайн для интернет-магазина мебели (http://gc.dn.ua). Ждем Ваших предложений, спасибо. P.S. Сайт на платформе Simpla.Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать сайт (интернет-магазин) мультиязычным CMS Simpla. Существующий русский, добавить надо еще один (украинский). Пример сайта: http://www.meblium.com.ua (здесь можешь увидеть, как реализовано, по такому-же принципу нужно сделать и мой сайт)Интернет-магазины9 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо адаптировать дизайн уже существующего интернет-магазина на CMS Simpla для мобильных устройств. А также сделать сайт мультиязычным. Результаты поиска для мобильных устройств должны направлять пользователей к контенту, удобному в следующих отношениях: ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо нарисовать новый дизайн c версткой для мебельного интернет-магазина gc.dn.ua.Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходимо написать сайт "под ключ" с двумя играми: "лото" и "покер" (разновидности). Техническое задание прикреплено! За дополнительной информацией обращайтесь +38 (099)- 657 - 35 - 16 или по e-mail.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт12 лет назад