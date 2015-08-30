hakob

Артем Яковлев hakob

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Найти yml/xml файл на сайте

    Сможет ли кто определить URL файл YML (xml от яндекс маркета, прайс.юа). Сайт для которого нужно это сделать напишу в личном сообщении. P.S. Данный магазин рекламируется на прайс.юа.

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настройка плагина All in One SEO Pack & qTranslate-X для сайта

    Всем привет! Сайт на двух языках, русском и украинском (qTranslateX).  Скачали All in One SEO Pack &amp; qTranslate-X, но ключевое слово и сниппеты (meta description), не получается перевести на 2 языка, когда пишешь ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Новостной сайт на WordPress

    Все привет. Интересует создание новостного сайта на базе WordPress. Домен имеется, хостинг тоже. Все, что нужно сделать - это установить движок, найти подходящий шаблон (предварительно согласовать его со мной) и прикрепить его к домену. ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка по макету PSD

    Всем привет! Интересует верстка с интеграцией (натяжкой) на okayCMS по готовому макету для интернет-магазина moyamebel.com.ua. Сайт на okayCMS. Файл с картинкой, как должен выглядеть сайт прикреплен! Спасибо за внимание!

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн для интернет-магазина

    Здравствуйте. Интересует дизайн для интернет-магазина мебели gc.dn.ua.  Дизайн должен быть адаптивным. Нравится дизайн, как здесь: sofino.ua. Спасибо.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Перенос сайта на новый домен

    Здравствуйте! Хочу перенести свой сайт gc.dn.ua на новый домен в рамках одного хостинга! При переносе необходимо, чтобы все ссылки со старого домена были перенаправлена на соответствующие станицы нового (не на главную). Например: ссылка http://gc.dn.ua/catalog/myagkaya-mebel должна ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Мультиязычный сайт

    Необходимо сделать сайт (интернет-магазин) мультиязычным CMS Simpla. Существующий русский, добавить надо еще один (украинский). Пример сайта: http://www.meblium.com.ua (здесь можешь увидеть, как реализовано, по такому-же принципу нужно сделать и мой сайт)

    Интернет-магазины9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написание мобильной версии сайта

    Необходимо адаптировать дизайн уже существующего интернет-магазина на CMS Simpla для мобильных устройств. А также сделать сайт мультиязычным. Результаты поиска для мобильных устройств должны направлять пользователей к контенту, удобному в следующих отношениях: ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Игровой портал

    Необходимо написать сайт "под ключ" с двумя играми: "лото" и "покер" (разновидности). Техническое задание прикреплено! За дополнительной информацией обращайтесь +38 (099)- 657 - 35 - 16 или по e-mail.

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Ustinov_web
35 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Дизайн для 2 внутренних страниц
Спасибо за очередной проект. Было очень комфортно работать. Отличная постановка задачи, своевременная обратная связь и оплата.
Все сделано по высшему разряду!
Ответный отзыв
Ustinov_web
35 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
$80
10 баллов
9 лет назад
Дизайн для интернет-магазина
Артем отличный заказчик, всегда на связи, коммуникабельный, адекватный и просто приятный человек! Буду рад сотрудничеству на постоянной основе!
Всем рекомендую! Сделал все, чтобы дизайн получился таким, каким я хотел видеть, что очень важно! Все доработки и замечания исправил без единого вопроса. Настоящий профессионал в своем деле + хороший человек! Спасибо!
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