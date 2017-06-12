Поменять платежную систему.

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки163 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт написанный на фальконе, нужно поменять платежную систему с интеркассы  (уже подключена на сайте) на фрикассу. 

Оплата в конце 

7 лет назад
input
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 отзывов(-2)