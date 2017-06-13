SQL запрос или PHP код для Opencart

Для копирования опций товара (product_options) в opencart в фильтры (prouct_filters).

Или какое-то готовое решение как это сделать.

Тоесть по умолчанию даже если я хочу тупо по опциям фильтры в опенкарте, мне надо сначала вручную создать все возможные значения фильтров. Потом в каждом товаре назначить ему соотвествующие фильтры. Потом присвоить фильтры к категориям.

В то же время структура опций и структура фильтров одинаковая. И там и там 3 таблицы, виды опций, значения к видам, значения к товарам. Так что можно смело скопировать всю структуру опций в таблицы фильтров и должно работать.

Ну и в идеале также запросом sql присоединить фильтры к категориям.