Правка поиска из-за чпу

После внедрения чпу-урлов слетел поиск по сайту. Теперь он стал осуществляться лишь в пределах текущего урла (страницы/массива), а не по всему сайту.

Сбой замечен после внедрения киррилических сео-урлов через 301 редирект в htaccess.

Сроки не горят. Оплата по факту готовности на карту сбера или Яденьги.