Opencart

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок110 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен толковый программист с умением адаптивно верстать и писать качественные модули под опенкарт.

1. Установить html верстку на opencart.

2. Написать несколько новых модулей или дописать старые.

3. Переписать несколько модулей по заданию которое пришлю.

Все подробность обговорим в скайпе, в заявке пожалуйста укажите цену одного часа работы.

OpenCart
7 лет назад
aliwya3
Васина 
32 годаЛатвия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад