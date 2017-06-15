Скрипт увеличения числа от 0 до заданного при нажатии на кнопку

Веб-программированиеЗавершен9 заявок222 просмотра
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Всем привет, требуется программист разбирающийся в js и php.

Нужно написать или найти на просторах интернета скрипт, который бы после нажатия на кнопку увеличивал число например от 0 до 0.007 в течении 24 часов, т.е за 24 часа должно набежать 0.007.

Скрипт должен запоминать это число и продолжать начислять в браузере (в куках) или в файле не важно где, можно даже в базе.

Пример того, что надо нашел на сайте. Зарегал там тестовый аккаунт, чтобы показать вам что именно нужно.

Сайт и данные входа прилагаю во вложенном файле.

7 лет назад
sidorivan
Иван 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
zyon_
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$9
1 день
Классный программист, общительный, сразу понял что мне надо, цена адекватная, сделал все качественно в отличии от некоторых, которые не могли месяц сделать, то что Андрей смог за день. Рекомендую данного веблансера!
По всем параметрам понравился. Разбирается в вопросе, сам показывает что и где править, сокращая срок на вхождение в тему задания. Аналогично - ориентируется в своем ТЗ, отвечает на все вопросы, понимает как объяснить задачу.