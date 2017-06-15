Скрипт увеличения числа от 0 до заданного при нажатии на кнопку

Всем привет, требуется программист разбирающийся в js и php.

Нужно написать или найти на просторах интернета скрипт, который бы после нажатия на кнопку увеличивал число например от 0 до 0.007 в течении 24 часов, т.е за 24 часа должно набежать 0.007.

Скрипт должен запоминать это число и продолжать начислять в браузере (в куках) или в файле не важно где, можно даже в базе.

Пример того, что надо нашел на сайте. Зарегал там тестовый аккаунт, чтобы показать вам что именно нужно.

Сайт и данные входа прилагаю во вложенном файле.