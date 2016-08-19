Опытнейший программист php/js
Основное портфолио на сайте: https://www.fl.ru/users/chelovek-y/
Опыт работы web-программистом более 6-ти лет.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Заполнение анкетами сайта знакомств381 просмотр
- Интернет-магазин по продаже КПК375 просмотров
- Каталог сайтов о спорте и отдыхе320 просмотров
- Верстка макета342 просмотра
- АвтоАльянс339 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
7 лет назад
Все сделано отлично, спасибо!!!
Ответный отзыв
Неплохо поработали, рекомендую.
$9
10 баллов
7 лет назад
Классный программист, общительный, сразу понял что мне надо, цена адекватная, сделал все качественно в отличии от некоторых, которые не могли месяц сделать, то что Андрей смог за день. Рекомендую данного веблансера!
Ответный отзыв
По всем параметрам понравился. Разбирается в вопросе, сам показывает что и где править, сокращая срок на вхождение в тему задания. Аналогично - ориентируется в своем ТЗ, отвечает на все вопросы, понимает как объяснить задачу.
$10
10 баллов
7 лет назад
Задача решена на отлично. Андрей настоящий профи. Рекомендую.
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик:) (без преувеличения)
$12
10 баллов
7 лет назад
Андрей прекрасный специалист. Рекомендую!
Ответный отзыв
По всем пунктам 5.
$42
10 баллов
7 лет назад
Стояла задача реализовать парсинг некоторых разделов сайта и на выходе в идеале, получить волшебный скрипт. Нам на помощь пришел Андрей, который сделал все максимально точно и четко. Получив заветный скрипт впридачу, наша команда назвала его произведением искусства:) Спасибо! Хотим с вами работать и дальше.
Ответный отзыв
Мария - отличный, приятный заказчик. Все гладко, конструктивно, пунктуально, порядочно.