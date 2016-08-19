Стояла задача реализовать парсинг некоторых разделов сайта и на выходе в идеале, получить волшебный скрипт. Нам на помощь пришел Андрей, который сделал все максимально точно и четко. Получив заветный скрипт впридачу, наша команда назвала его произведением искусства:) Спасибо! Хотим с вами работать и дальше.