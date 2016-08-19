zyon_

Андрей Большаков zyon_

 
37 летРоссия/Ульяновск
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Опытнейший программист php/js

Основное портфолио на сайте: https://www.fl.ru/users/chelovek-y/

Опыт работы web-программистом более 6-ти лет. 

PHPJavascript
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Отзывы заказчиков
KoronaKG
Алина 
30 летКиргизия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
41 отзыв
$20
10 баллов
7 лет назад
Внесение программных изменений на сайт на WP
Все сделано отлично, спасибо!!!
Неплохо поработали, рекомендую.
Ответный отзыв
sidorivan
Иван 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
$9
10 баллов
7 лет назад
Скрипт увеличения числа от 0 до заданного при нажатии на кнопку
Классный программист, общительный, сразу понял что мне надо, цена адекватная, сделал все качественно в отличии от некоторых, которые не могли месяц сделать, то что Андрей смог за день. Рекомендую данного веблансера!
По всем параметрам понравился. Разбирается в вопросе, сам показывает что и где править, сокращая срок на вхождение в тему задания. Аналогично - ориентируется в своем ТЗ, отвечает на все вопросы, понимает как объяснить задачу.
Ответный отзыв
studia55x5
Игорь 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Настроить цели для google analytics на сайте для 7 форм отправки
Задача решена на отлично. Андрей настоящий профи. Рекомендую.
Прекрасный заказчик:) (без преувеличения)
Ответный отзыв
Drude
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$12
10 баллов
7 лет назад
SIMPLA. Маленькое исправление на сайте
Андрей прекрасный специалист. Рекомендую!
По всем пунктам 5.
Ответный отзыв
M-Miller
36 летИндонезия
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$42
10 баллов
7 лет назад
Создание парсера
Стояла задача реализовать парсинг некоторых разделов сайта и на выходе в идеале, получить волшебный скрипт. Нам на помощь пришел Андрей, который сделал все максимально точно и четко. Получив заветный скрипт впридачу, наша команда назвала его произведением искусства:) Спасибо! Хотим с вами работать и дальше.
Мария - отличный, приятный заказчик. Все гладко, конструктивно, пунктуально, порядочно.
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