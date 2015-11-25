Требуется переводчик для перевода интерфейса и контента для ПО на китайский язык.
- Переводы1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно реализовать полный парсинг раздела сайта [url=https://www.symantec.com/security_response/landing/threats.jsp]https://www.symantec.com/security_response/landing/threats.jsp[/url]Экспорт данных в док в формате таблицы excel по следующим столбцам: Threat Name ll Threat Type ll Threat Description ll Date added to database(updated) ll Link on symantec (Данные ...Завершен7 лет назад
Так же необходимо починить форму обратной связиЗавершен8 лет назад
Необходимоподготовить макрос, который будет генерировать набор данных исходя из исходных данных. Во вложении файл с примером и ТЗ.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен8 лет назад
Привет, Проблема: Наш установщик не совместим с некоторыми версиями Net Framework. Необходимо сделать чтоб Inno Setup запускался в Verysilent по дефолту, распаковывал наш установщик и конфиг к нему и запускал установщик. В файле мы все сделали кроме запуска verysilent ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо переделать одностраничный сайт на Wordpress в статичную страницуЗавершен8 лет назад