Привет, Проблема: Наш установщик не совместим с некоторыми версиями Net Framework. Необходимо сделать чтоб Inno Setup запускался в Verysilent по дефолту, распаковывал наш установщик и конфиг к нему и запускал установщик. В файле мы все сделали кроме запуска verysilent ...