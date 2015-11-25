M-Miller

Мария Миллер M-Miller

 
36 летИндонезия/Кута
8 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
vitamalakhova
27 летИзраиль
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
$60
10 баллов
6 лет назад
Перевод интерфейса ПО на китайский язык
Приятно работать, оплата в срок!
Работа выполнена оперативно, спасибо!
Ответный отзыв
zyon_
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$42
10 баллов
7 лет назад
Создание парсера
Мария - отличный, приятный заказчик. Все гладко, конструктивно, пунктуально, порядочно.
Стояла задача реализовать парсинг некоторых разделов сайта и на выходе в идеале, получить волшебный скрипт. Нам на помощь пришел Андрей, который сделал все максимально точно и четко. Получив заветный скрипт впридачу, наша команда назвала его произведением искусства:) Спасибо! Хотим с вами работать и дальше.
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muxamop2015
Юрий 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Поправить jquery галерею на статичном сайте
Приятный заказчик — очень быстрая оплата, подробное ТЗ, постоянно на связи.
Все сделано в срок, спасибо!
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bepec
Иван 
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Написать макрос для Microsoft Excel
Оплату получил в срок, уточнения по ходу работы были получены полные и точные. Рекомендую.
Макрос был сделан оперативно и без ошибок. Очень приятный человек. Рекомендую!
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patsifist
Лут 
27 летКазахстан
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Скопировать страницу сайта
Сотрудничеством доволен. Оплата в срок. Рекомендую как заказчика
Благодарим за оперативность и качество :) Рекомендуем!
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