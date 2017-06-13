Вывести опции в категории open cart 2.3

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок138 просмотров
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Здравствуйте!

Есть сайт по доставки еды http://halal-pizza.moscow, в карточке каждой Пиццы находятся опции выбора диаметра "30" или "40" см. в зависимости от выбора данной опции динамически изменяется цена. Также присутствует возможность нажатием + или - добавлять товары.

Необходимо два этих нюанса добавить на страничку категорий в каждый товар и на главную в блоки хит продаж и рекомендуемые.

7 лет назад
R0LeXx
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
14 часов назад