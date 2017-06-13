Сделать парсер

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок131 просмотр
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1) Сбор данных товаров по цене и релевантности  с ресурса торговой площадки  

2) Обработка цен с целью вывода предоставляемой цены на самую низкую из всех представленных с разницей в 1 тенге. Ценовой шаг с разницей не ниже 1000 тенге. 

Время обработки данных каждые 30 секунд. Автоматическая загрузка , выгрузка и обновление. Возможность обработка данных не ниже 10 000 наименований. 

7 лет назад
Maxim_Ivanov
Максим 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
3 отзыва