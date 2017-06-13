Сделать парсер

1) Сбор данных товаров по цене и релевантности с ресурса торговой площадки

2) Обработка цен с целью вывода предоставляемой цены на самую низкую из всех представленных с разницей в 1 тенге. Ценовой шаг с разницей не ниже 1000 тенге.

Время обработки данных каждые 30 секунд. Автоматическая загрузка , выгрузка и обновление. Возможность обработка данных не ниже 10 000 наименований.