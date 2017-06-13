Работа по проекту на OpenCart

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки197 просмотров
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  • Речь о том, чтобы на главной странице проекта сделать блок с картинками (http://prntscr.com/fisxly), которые бы выплывали как тут https://www.bronnitsy.com/Сайт адаптивный.
2. Внести корректировки по SEO на сайт. Корректировки прикреплены в файле. 

Рассчитываем найти специалиста, который будет вести проект постоянно.

OpenCart
7 лет назад
dimetrius1985
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
15 дней назад