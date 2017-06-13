Программист AmoCRM

Требуется доработка AmoCRM. Есть список товаров. Необходимо, чтобы в этом списке была колонка "Активен", и в сделки можно было выбирать только активные товары.

Сделать, чтобы при включении товара в сделку уменьшался остаток, и нельзя было включить товар в сделку, если нет остатка.

Оплата поэтапно либо в конце