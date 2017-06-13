Программист AmoCRM

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Требуется доработка AmoCRM. Есть список товаров. Необходимо, чтобы в этом списке была колонка "Активен", и в сделки можно было выбирать только активные товары. 

Сделать, чтобы при включении товара в сделку уменьшался остаток, и нельзя было включить товар в сделку, если нет остатка.

Оплата поэтапно либо в конце

7 лет назад
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32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 отзывов(-2)