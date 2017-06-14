Создать стабильную централизованную финансовую систему (по протоколу)

Систему делаем типа киви на PHP/MySQL (бэк энд)

мини-ТЗ (реально будет разработан протокол прикладного уровня где все подробно описано):

3 сервера с 2 каналами на каждом должны распределять меж собой нагрузку.

3 сервера будут админиться 3мя разными админами.

будет домен типа service.ru который будет отдавать 6 ip-адресов (2 канала на каждый из 3х серверов)

транзакция с моб. приложения будет приходить на любой ip, далее сервера должны синхронизироваться меж собой.

если какой-то оффлайн, это должно учитываться и при появлении онлайн система должна восстанавливать таблицу транзакций.

обновление софта должно проходить безболезненно, для начала на тестовом.

должна быть продуманная супер стабильная система, с некими гарантиями стабильности (не должна быть система "ниппель" которая работает только с бублом.

Должна быть полная документация и работа через ГИТ (качественный код с передачей всей работы админам)

протокол и ТЗ скинут - его прорабтаывают

оплата по договору на ИП (аванс 50%) от нашего ООО (из 50ти учредителей) по УСН

$1000 - указана стартовая цена, реальный гонорар скорее всего будет больше по доп.соглашениям на доп.работу

оставляйте заявки только те кто оформлен как ИП в РФ.

Проект серьезный, личная встреча в Вашем городе (или у нас в офисе в Москва-сити) обязательна. Все отношения чисто договорные.