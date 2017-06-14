разработка личного кабинета для микрофинансовой организации, сайт на Битрикс. В нашем случае чтобы у вас был опыт создания личного кабинета Доделка модулей – Интеграция с Битрикс24 (Заявка + выгрузка лидов) представления что должно быть есть , ...
Создать стабильную централизованную финансовую систему (по протоколу)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Систему делаем типа киви на PHP/MySQL (бэк энд)
мини-ТЗ (реально будет разработан протокол прикладного уровня где все подробно описано):
3 сервера с 2 каналами на каждом должны распределять меж собой нагрузку.
3 сервера будут админиться 3мя разными админами.
будет домен типа service.ru который будет отдавать 6 ip-адресов (2 канала на каждый из 3х серверов)
транзакция с моб. приложения будет приходить на любой ip, далее сервера должны синхронизироваться меж собой.
если какой-то оффлайн, это должно учитываться и при появлении онлайн система должна восстанавливать таблицу транзакций.
обновление софта должно проходить безболезненно, для начала на тестовом.
должна быть продуманная супер стабильная система, с некими гарантиями стабильности (не должна быть система "ниппель" которая работает только с бублом.
Должна быть полная документация и работа через ГИТ (качественный код с передачей всей работы админам)
протокол и ТЗ скинут - его прорабтаывают
оплата по договору на ИП (аванс 50%) от нашего ООО (из 50ти учредителей) по УСН
$1000 - указана стартовая цена, реальный гонорар скорее всего будет больше по доп.соглашениям на доп.работу
оставляйте заявки только те кто оформлен как ИП в РФ.
Проект серьезный, личная встреча в Вашем городе (или у нас в офисе в Москва-сити) обязательна. Все отношения чисто договорные.
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