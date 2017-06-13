Отредактировать шаблон wordpress

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Надо взять любой шаблон самый простецкий на WP и отредактировать его чтоб получилось это.
Оплата поэтапно либо в конце
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