1С-Битрикс. Доработка интернет-магазина.

Согласовали условия сделки, оплата должна была пройти через безопасную сделку, ждал пока заказчик оплатит нужную сумму, даже начал выполнять задачу, на перед, заказчик пропал, на вопросы не ответил не забросил оплату, в итоге мое потраченное время, на оценки и разбирательства задачи. В данном проекте, заказчик повел себя не профессионально.