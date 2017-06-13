Доработки на сайт opencatr

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки133 просмотра
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на странице http://www.equipmenstore.cz/index.php?route=information/contact

заменить все слова (английские) на чешский.

Так же в главной станице заменить пункт меню 0 items и ему дочерние на чешский 

 0 item(s 

7 лет назад
terlalex
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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